Gençlerbirliği yönetimi, Metin Diyadin'in istifasını kabul etmedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in istifasını kabul etmediklerini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.