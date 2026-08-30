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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray George Gardi: Leao'yu Süper Lig'den de bir takım istedi!

        George Gardi: Leao'yu Süper Lig'den de bir takım istedi!

        Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Rafael Leao'nun transfer görüşmeleri hakkında açıklama yapan menajer George Gardi, "Leao'ya Serie A'dan ve Premier Lig'den takımların ilgisi ve teklifleri vardı. Süper Lig'den de bir takım istedi. Daha yüksek teklifler de oldu. Kendisi istediği için tercihi Galatasaray oldu" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 00:49 Güncelleme:
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        "Leao'yu Süper Lig'den de bir takım istedi!"

        Galatasaray'ın son dönemdeki birçok transferinde görüşmeleri yürüten oyuncu menajeri George Gardi, Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun büyük teklifler almasına rağmen sarı-kırmızılı takımı seçtiğini söyledi.

        Gardi, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "HAYALİ PREMİER LİG'DE OYNAMAKTI"

        Rafael Leao'nun transfer sürecinin karışık geçtiğini aktaran Gardi, "Leao için 3 haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. İngiltere Premier Lig'den de teklifler vardı. Leao, İngiltere'ye de sıcak bakıyordu çünkü Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden bir tanesiydi ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Burada Victor Osimhen, Leroy Sane ve büyük oyuncularla oynayacağını gördü. Onlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşılık verebileceğini gördü. Son güne kadar transferi gerçekleştirmekte büyük çaba sarf edildi. Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona karşı olan sevgisini ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

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        "TÜRKİYE'DEN BİR KULÜBÜN TEKLİFİ VARDI"

        Leao'nun birçok farklı takımdan teklif aldığını aktaran Gardi, "İsim vermenin çok doğru olacağını düşünmüyorum. İtalya'daki ve İngiltere'deki kulüplerin teklifleri vardı. Türkiye'den de bir kulübün teklifi vardı ama oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Leao için diğer kulüplerden daha büyük teklifler vardı ama o burayı seçti." dedi.

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        #George Gardi
        #leao
        #galatasaray
        #transfer
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