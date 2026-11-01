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        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe: 3 - Sevilla: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Getafe: 3 - Sevilla: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İspanya LaLiga'nın 11. haftasında Getafe, evinde Sevilla'yı 3-1 mağlup etti. Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, 68. dakikada attığı golle beraber galibiyete katkı sağladı. Bu sonucun ardından Getafe puanını 12'ye çıkarırken, 90+1'de Manuel Bueno'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Sevilla ise haftayı 17 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Enes attı, Getafe kazandı!

        İspanya LaLiga'nın 11. haftasında milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı maçta Getafe, sahasında Sevilla'yı 3-1 yendi.

        ENES ÜNAL FİLELERİ HAVALANDIRDI

        Coliseum Stadı'ndaki karşılaşmada Sevilla, 19. dakikadaki Kike Salas'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        Enes Ünal ile 68. dakikada beraberliği sağlayan ev sahibi ekip, 74. dakikada Martin Satriano ile öne geçti.

        Konuk ekipte Manu Bueno, 90+1'de kırmızı kart gördü.

        Maçın 90+4. dakikasında Orel Mangala ile skoru 3-1'e getiren Getafe, karşılaşmadan galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Getafe puanını 12'ye yükseltirken Sevilla, 17 puanda kaldı.

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        #Enes Ünal
        #getafe
        #sevilla
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