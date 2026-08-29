Göksel Gümüşdağ'dan HT Spor'a Lemina açıklaması!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuşan Gümüşdağ, Lemina iddialarına açıklık getirdi.

Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz." dedi.

Galatasaray, 32 yaşındaki Gabonlu futbolcusu ile yeni sözleşme imzalamasına rağmen Lemina için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.