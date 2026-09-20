Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, 2-2 berabere kaldı. 90+4. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle beraberliği kurtaran Göztepe, haftayı 3 puanla tamamladı. 1-0'dan 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Çaykur Rizespor ise puanını 10'a çıkardı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 22:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.
Karadeniz temsilcisinin gollerini Ibrahım Olawoyin ile 80. dakikada Iustin Doicar atarken, Ev sahibinin gollerini ise 2'de Arda Okan Kurtulan ve 90+4. dakikada penaltıdan Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor puanını 10'a, sezonun galip gelemeyen tek takımı Göztepe ise 3'e çıkardı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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