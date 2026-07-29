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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Göztepe Göztepe, Luka Gugeshashvili'yi kadrosuna kattı!

        Göztepe, Luka Gugeshashvili'yi kadrosuna kattı!

        Göztepe, Yunanistan temsilcisi PAOK'un 27 yaşındaki file bekçisi Luka Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe'den kaleci takviyesi!

        Göztepe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

        Birçok bölgeye takviye yapan İzmir temsilcisi, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı.

        Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleyi deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Yunan takımı PAOK'un 27 yaşındaki Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Göztepe'nin, Gugeshashvili'yi 900 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna katacağı belirtilirken, sözleşmede de zorunlu satın alma maddesinin yer almayacağı ifade edildi.

        Taraflar arasında son detayların da netleşmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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