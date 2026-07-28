Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'nin yeni sponsoru Sarıyer Kola

        Göztepe'nin yeni sponsoru Sarıyer Kola

        Süper Lig ekibi Göztepe, şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaşma imzaladı. İş birliği kapsamında, Göztepe'ye özel tasarlanan Sarıyer Kola ürünü de Sarı-Kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe'nin yeni sponsoru Sarıyer Kola

        Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin yeni şort arkası sponsoru Sarıyer Kola oldu.

        Anlaşma kapsamında Sarıyer Kola logosu, Göztepe formalarının şort arkasında yer alacak.

        Ayrıca kulübün Sarı-Kırmızı renklerini yansıtan özel tasarımlı Sarıyer Kola ürünü de taraftarlarla buluşacak.

        Sarıyer Kola markasının sahibi olan Oğuz İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Bir asrı aşan tarihi, mücadeleci ruhu ve güçlü taraftar kültürüyle Türk sporunun önemli değerlerinden biri olan Göztepe’ye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şort arkası sponsorluğumuzun yanı sıra Göztepe’ye özel hazırladığımız Sarıyer Kola ürünüyle bu değerli iş birliğini sahadan raflara, tribünlerden taraftarların günlük yaşamına taşıyacağız. Sarıyer Kola olarak yerli üretim gücümüzle Türk sporunun yanında olmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın Göztepe camiası ve markamız için hayırlı olmasını diliyorum.”

        Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan ise, “Yerli ve köklü bir marka olan Sarıyer İçecek ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Göztepe’mizin değerlerine ve hedeflerine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Sarıyer İçecek ailesine kulübümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri: Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha ifade verecek, Blok3'e suikast hazırlığı iddiası, Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.AHBAP SORUŞTURMASINDA 5 ÜNLÜ DAHA İFADEYE ÇAĞRILACAKAHBAP Derneği sorulturmasında yeni gelişmeler var... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi, 13 şüpheli gözalt...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        ABD-İran Savaşı'nda altıncı ay
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev
        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!