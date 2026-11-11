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        Haberler Spor Voleybol Halkbank: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2 | MAÇ SONUCU

        Halkbank: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 20:09 Güncelleme:
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        Halkbank, F.Bahçe'yi eledi!

        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Başkent takımı, kupada yarı finale yükseldi.

        Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart

        Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

        Halkbank: Kaziyski, Halit Kurtuluş, Ferreira, Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Umut Özdemir, Deroo, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin)

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        Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mert Matic)

        Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9

        Süre: 156 dakika

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        #halkbank
        #Voleybol
        #fenerbahçe
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