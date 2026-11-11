Halkbank: 3 - Fenerbahçe Medicana: 2 | MAÇ SONUCU

Habertürk Manşet - 10 Kasım 2026 (Beşiktaş'taki Gece Kulübü Faciasında İhmaller Zinciri)

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 tarihinde tadilat sırasındaki "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te; Habertürk Muhabiri Gizem Türemen v... Daha Fazla Göster İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024 tarihinde tadilat sırasındaki "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davada 3. bilirkişi raporu dosyaya girdi. Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet'te; Habertürk Muhabiri Gizem Türemen ve yangında şef olarak çalışan eşi Özkan Baş'ı kaybeden Emine Kaya Baş, yeni bilirkişi raporundaki çarpıcı tespitleri ve ailelerin adalet mücadelesini değerlendirdi. Yeni bilirkişi raporunda, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz ile Ruhsat Memuru Feridun Tayfun Erelmas'ın da bulunduğu 13 kamu görevlisinin tamamı asli ve tali kusurlu bulundu. Raporda, "29 kişinin ölümü sadece yangından kaynaklanmadı; idarenin gözetim ve denetim görevini yerine getirmemesi yangına dayanak teşkil etti" ifadelerine yer verildi. Daha Az Göster