Hapoel Beer-Sheva taraftarları UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçına alınmayacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak maça İsrail ekibinin taraftarları alınmayacak.

Alkmaar Belediyesi, savcılık ve emniyet yetkililerinin aldığı karara göre 15 Ekim'deki karşılaşmanın, "jeopolitik bağlam" nedeniyle risk seviyesinin çok yüksek düzeye çıktığı belirtilerek kamu düzeni ve güvenliği için deplasman takım taraftarının stada alınmayacağı kaydedildi.

Kasım 2024'te Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçının ardından çıkan olaylarda 5 kişi hastaneye kaldırılmış, 62 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının maçtan bir gün önce bir taksiye saldırdığını ve bir Filistin bayrağını yaktığını doğrulamıştı.

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Kasım 2025'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında da konuk takımın taraftarları "daha önce yaşanan olaylar" nedeniyle stada alınmamıştı.