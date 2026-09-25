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        Haberler Spor Futbol Hollanda: 1 - Almanya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Hollanda: 1 - Almanya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Almanya, Jürgen Klopp yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya konuk olurken, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Felix Nmecha'nın golüyle öne geçen Almanlar, 90+2'de Cody Gakpo'nun golüne engel olamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        Klopp'lu Almanya 90+2'de galibiyeti kaçırdı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu oynanan maçlarla başladı.

        Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.

        Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, milli takım kariyerine böylece 1 puanla başladı.

        A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.

        Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları, bugün ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.

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        #hollanda
        #almanya
        #UEFA Uluslar Ligi
        #Jürgen Klopp
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