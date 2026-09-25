UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu oynanan maçlarla başladı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında 8 maç yapıldı.

Gecenin öne çıkan A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya, Felix Nmecha ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Almanya'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, milli takım kariyerine böylece 1 puanla başladı.

A Ligi 4. Grup'ta Norveç, evinde Danimarka'yı Oscar Bobb ve Erling Haaland'ın (2) attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri, Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'dan geldi.

Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları, bugün ve 26 Eylül Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.