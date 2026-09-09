HT Spor & Mackolik ağustos ayının oyuncusu Victor Osimhen!

HT Spor & Mackolik Ağustos ayının futbolcusu belli oldu...

Loca, Editör Masası, Mackolik Performans Puanı ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu, Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen oldu.

📺 HT Spor, 𝗠𝗮𝗰𝗸𝗼𝗹𝗶𝗸 𝗣𝘂𝗮𝗻 ve istatistikleri ile Süper Lig'de ayın futbolcusu ödülü! ⭐️



⚽️ Ağustos ayının en iyi oyuncusu Victor Osimhen oldu. Peki hangi kriterlerle seçildi? 🧐 https://t.co/kmjaMuDxsg pic.twitter.com/kswSysrotl — HT Spor (@HTSpor) September 9, 2026

HT SPOR & MACKOLİK AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

HT Spor & Mackolik Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

Aday seçiminde temel kriter olarak Mackolik platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

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Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine Mackolik üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

Oylama süreci 5 gün boyunca devam eder.

Ayın Oyuncusu Belirleme Kriterleri:

Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

%30 — Loca:

HT Spor ve Mackolik'in deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

%30 — Kullanıcı Oyları:

HT Spor'un X ve Instagram platformu üzerinden yapılan halk oylaması.

%30 — Editör Masası:

HT Spor ve Mackolik ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.

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%10 — Mackolik Performans Puanı:

Ayın en iyi 4 futbolcusunu belirleyen Mackolik, oyuncuların puan sıralamasına göre %4, %3, %2, %1 şeklinde performans puanı verir.