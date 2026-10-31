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        Haberler Spor Futbol Hull City: 2 - Ipswich Town: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Hull City: 2 - Ipswich Town: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Hull City, evinde Ipswich Town'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Hull City ve son 3 karşılaşmada kazanamayan Ipswich Town, haftayı 11 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Hull City'nin galibiyet hasreti sürüyor!

        İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Hull City, evinde Ipswich Town'u konuk etti. MKM Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Maçın 22. dakikasında Ipswich Town, Florentino'nun golüyle 1-0 öne geçti.

        İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın 58. dakikasında Hull City, Tim Iroegbunam ile skoru 1-1'e getirdi.

        Hull City, 68. dakikada Oliver McBurnie'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

        Dakikalar 74'ü gösterirken Ipswich Town, Julio Ensico'nun attığı golle skora yeniden dengeyi getirdi.

        Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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        Premier Lig'e üst üste 2 galibiyetle başlayan Hull City, son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini sürdürdü. 1'er puanı hanesine yazdıran iki takım da 11 puana ulaştı.

        Premier Lig'in 10. haftasında Hull City, deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Bournemouth'u ağırlayacak.

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