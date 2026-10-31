İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Hull City, evinde Ipswich Town'u konuk etti. MKM Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

Maçın 22. dakikasında Ipswich Town, Florentino'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın 58. dakikasında Hull City, Tim Iroegbunam ile skoru 1-1'e getirdi.

Hull City, 68. dakikada Oliver McBurnie'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Dakikalar 74'ü gösterirken Ipswich Town, Julio Ensico'nun attığı golle skora yeniden dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

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Premier Lig'e üst üste 2 galibiyetle başlayan Hull City, son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet hasretini sürdürdü. 1'er puanı hanesine yazdıran iki takım da 11 puana ulaştı.

Premier Lig'in 10. haftasında Hull City, deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak. Ipswich Town ise Bournemouth'u ağırlayacak.