Icardi Galatasaray'a geri dönecek mi? Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddia edilen Mauro Icardi hakkında konuştu. 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulunan Özbek, Arjantinli yıldıza kapıyı kapattı...

Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Dursun Özbek, Arjantinli golcü için veda planları olduğunu ve Icardi'den haber beklediğini belirtti.

"ICARDI'DEN VEDA İÇİN CEVAP BEKLİYORUM"

Özbek, "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar olacak şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." diye konuştu.

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"MUSLERA'YI ISLIKLADILAR"

Dursun Özbek, "Benim döneminde geldi, Galatasaray'a çok şey kattı. Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. (Muslera'yı ıslıkladılar sesi üzerine): Muslera'yı ıslıkladılar..." dedi.

Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen ve dört sezonda 134 maça çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 77 gol attı ve 25 asist yaptı.