Iğdır FK: 2 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Giovanni Crociata ve Douglas Tanque'nin golleriyle sezon açılışını galibiyetle yapan Iğdır FK, puanını 3'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise haftayı puansız tamamladı.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 20:55 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 13'te Giovanni Crociata ile 89. dakikada Douglas Tanque kaydetti.
Bu sonuçla beraber Iğdır FK, sezona üç puanla giriş yaptı. Fatih Karagümrük ise puansız kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Bursaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ