Iğdır FK: 2 - Batman Petrolspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Giovanni Crociata ve Serdar Gürler'in kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Iğdır FK, puanını 19'a yükseltti. 23. dakikada Mücahit Albayrak'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan ve ligde üst üste 3. yenilgisini alan Batman Petrolspor ise haftayı 16 puanla tamamladı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Iğdır FK oldu.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 20'de Giovanni Crociata ve 35. dakikada Serdar Gürler attı. Konuk ekibin tek golünü ise 45+2. dakikada Metehan Mert kaydetti.
Batman Petrolspor'da forma giyen Mücahit Albayrak, 23. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber Iğdır FK, puanını 19'a yükseltti. Üst üste üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Batman Petrolspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ