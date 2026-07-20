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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti!

        İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti!

        İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan 75 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        İngiliz futbol efsanesi hayatını kaybetti!

        İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Kevin Keegan, yaşamını yitirdi.

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Keegan, 75 yaşında vefat etti.

        Futbol kariyeri boyunca Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton ve Newcastle takımlarında forma giyen İngiliz futbol efsanesi, iki kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün sahibi oldu.

        Keegan, teknik adamlık kariyerinde Newcastle, Fulham, İngiltere Milli Takımı ve Manchester City takımlarının teknik direktörlüğünü üstlendi.

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