Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk’un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu katıldı. Saraloğlu, mücadeleyi değerlendirirken Okan Buruk’un kırmızı kart görmesine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

"HİÇBİR ŞEY BİZİ ŞAMPİYONLUKTAN UZAKLAŞTIRAMAZ"

Okan Buruk’un gördüğü kırmızı kart dolayısıyla üzgün olduğunu ve toplantıya katılması gereken kişinin Okan Buruk olduğunu belirten Saraloğlu, “Bizim için umut veren iki şey var. Biri maçın skoru, ikincisi Türkiye’de arka arkaya iç saha maçı kazanma rekorumuz. Bizler onun mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklanmış durumdayız. En kısa zamanda oynamamız gereken maçı oynayıp, iki hedef doğrultusunda yolumuza devam etmeye çalışacağız. Bu maçla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama şampiyonluk için birkaç şey söyleyebilirim. Oyuncularımızla bütünleşmiş, taraftarlarımızla coşkulu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Lig şampiyonluğu bizim için çok önemli. Hiç kimse, hiçbir şey bizi şampiyonluktan uzaklaştıramaz” ifadelerini kullandı.

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"HAKEM NEDEN ALINGANLIK GÖSTERDİ, ORAYI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Okan Buruk’un kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili konuşan Saraloğlu, “42’nci defa arka arkaya iç saha maçı kazanmanın coşkusuyla, sevincini kutlamak için sahaya girerken kendisine yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıkmıştır. Bu son derece normal ve doğal gelişen bir süreç. Herkesin elini sıkmak gibi bir lüksümüz, bir zorunluluğumuz, bir yaptırım yoktur bildiğim kadarıyla. Sadece kendisine yakın olan hakem arkadaşının elini sıkıp yoluna devam etmiştir. Fakat hakem neden alınganlık gösterdi, orayı anlamış değiliz. Yorumları sizlere bırakıyorum” ifadelerini kullandı.