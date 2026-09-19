İrfan Saraloğlu'ndan kırmızı kart tepkisi: “Kör müsün?” diye bir çeviri yapılıyor!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Süper Lig'de 4-0 mağlup olunan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Saralaoğlu'nun açıklamaları:

"Birkaç başlığımız var. Öncelikle maçın analizini yapayım. Erken bir gol yedik ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak bir iki fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hata denilecek ölçüde bir hatayla ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arası yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirebileceğimizi düşündük, istedik, çalıştık ancak istediğimiz olmadı maalesef. Yaptığımız değişiklikler olumlu yansıdı. Fırsatlar, net fırsatlar olmasa da gol olabilecek pozisyonların başlangıçlarını yakaladık."

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"GEREKSİZ YERE BİR KART VERİLİYOR"

"Bizi üzen ikinci bir konu var: Hocamızın oyundan atılışı. Oyundan atılıyor, neden atılıyor, onu anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakınındaydım. Gereksiz yere bir kart veriliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim: Hocamızın veyahut da Galatasaray Kulübü'nün dördüncü hakemle, birinci hakemle, sahanın başhakemiyle ilgili bir sorunu olmadı, olmaz da. Hiç kimsenin de olmaz. Ancak dördüncü hakemlerin neden bu kadar genç ve tecrübesiz seçildiğini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar, kulübelerin reaksiyonlarını, kulübelerin enerjilerini absorbe edebilecek deneyimli olsalar Türk futboluna katkıda bulunmaz mıyız? Bizim Türk futbolunu geliştirmek için yaptığımız çalışmalar, uğraşlar var. Ama kazanmak için de yaptığımız çalışma ve uğraşlar var. Doğal olarak diğer takımların da öyle."

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"KÖR MÜSÜN?" DİYE BİR ÇEVİRİ YAPILIYOR"

"Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar. Tebrik ediyoruz. Ancak hocamızın oyundan atılışının nedeni nedir, anlamakta zorlanıyoruz. Hocamız, “Ne dedim? Görmüyor musun, çizginin içindeyim, çizgiyi geçmedim.” dedi ve hiç kıpırdamıyor Okan Hocam. Fakat “Kör müsün?” diye bir çeviri yapılıyor. Biz de oradayız. “Görmüyor musun?” diyor Okan Hoca. Fakat “Kör müsün?” dedi bana diyor ve hocamızı atıyor. Dediğim gibi, çok gereksiz bir davranış veya uyarı. Tecrübeli olsaydı, mutlaka tecrübelendiği zaman o da bizim gibi düşünecek. O da diyecek ki: “Ya, ben çok yanlış bir karar vermişim, hocayı oyundan attırmışım.” Okan Hoca enerjili, enerjisi yüksek bir antrenör. Nasıl duracak kenarda? Bizler sakin duruyoruz. Bizler barışçıl veyahut mümkün olduğu kadar kibar davranmaya çalışıyoruz. Ama hoca oyunun içindeyken bizim gibi kibar davranıp durmasını beklemeyin. Yani teknik direktörler enerjiyi sahaya yansıtmaya çalışacak. Ne yapacak? 1-0 gerideyiz, oturacak mı? 2-0 gerideyiz, oturacak mı? 3-0'da da 4-0'da da biz oyunu geri çevirecek bir yapıya, bir güce, bir karaktere, oyun karakterine tabii ki sahibiz."

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"SADECE BİR MAÇI KAYBETTİK, BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Oyuncularımıza şu mesajı vermek istiyorum: Bizim geri dönüşümüz olacak. Bizim sakat oyuncularımız var. Millî arada toparlanacağız ve yine eski Galatasaray gibi, yine güçlü Galatasaray gibi gücümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz. Sadece bir maçı kaybettik. Biz bu maçı kısa sürede değerlendirip toparlanacağız ve şampiyonluğun zaten en büyük adayı biziz. Sahibi de biziz. Gene şampiyon olacağız, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyorum, destek olmaya devam etsinler. Biz şampiyon olacağız. Şimdiden söyleyebilirim."