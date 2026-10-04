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        Haberler Spor Basketbol İstanbul Gençlikspor: 83 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 84 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        İstanbul Gençlikspor: 83 - Galatasaray Çağdaş Faktöring: 84 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, normal süresi 77-77 sona eren maçta İstanbul Gençlikspor'u deplasmanda 84-83 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Galatasaray kazanarak başladı!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu İstanbul Gençlikspor'u normal süresi 77-77 biten maçın uzatmalarında 84-83 mağlup etti.

        Salon: Başakşehir

        Hakemler: Hüseyin Çamcı, Halil Ata Günal, Efe Özalkan

        İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 16, Damla Gezgin, Slocum 7, Stankovic 23, Guirantes 20, Şuğranur Sönmez 5, Özge Özışık 2, Collier 10

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Nelson-Ododa 24, Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 23, Elif Bayram 8, Gökşen Fitik 6, Sude Yılmaz 6, Hof

        1. Periyot: 21-20

        Devre: 42-46

        3. Periyot: 60-58

        Normal süre: 77-77

        1. Uzatma: 83-84

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        Beş faulle çıkanlar: 40.47 Stankovic (İstanbul Gençlikspor), 43.43 Elif Bayram (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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