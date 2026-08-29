İstanbulspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:14 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar 1-1'lik eşitliği bozamadı.
Ev sahibi İstanbulspor, karşılaşmanın 7. dakikasında A. Cham'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un golüne 6 dakika sonra cevap verdi. Konuk ekipte 13. dakikada Emre Akbaba sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarıda İstanbulspor ve Fatih Karagümrük galibiyet için fırsatlar yakalasa da aranan gol gelmedi.
Trendyol 1. Lig'de 4.haftanın sonunda Fatih Karagümrük 7 puanla 7. sırada yer alırken İstanbulspor 2 puanla 19. sırada yer aldı.
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