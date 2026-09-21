İşte Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları
TFF, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan mücadelelerde hakemlerin inceleme gittiği pozisyonların VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
UGOCHUKWU POZİSYONU
İşte Trabzonspor - Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları:
VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR PENALTI POZİSYONU
VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?
Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım... Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.
Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.
AMED SF - BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI POZİSYONU
VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum. Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.
VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.
Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.
https://youtu.be/yXsoC3ItK18?si=Zu_Cxs4W_2QcWE-k