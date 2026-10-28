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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe'den talebi!

        İşte Vincenzo Montella'nın Fenerbahçe'den talebi!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri de Vincenzo Montella'ydı... İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertlilerden beklediği sözleşme de belli oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:13 Güncelleme:
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        Montella'nın F.Bahçe'den talebi!

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirilirken; teknik adam arayışları da devam ediyor...

        Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri de, kısa süre önce A Milli Futbol Takımımız'dan ayrılan Vincenzo Montella'ydı...

        "MONTELLA'NIN BEKLENTİSİ 3 YIL"

        İtalyan çalıştırıcının beklentisine dair son bilgileri HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Teknik direktör için hem yerli hem yabancı bir liste oluşturuluyor şu anda. O yüzden daha çok olgunlaşan bir durum olmadığını söyleyelim. İlk olarak fikir daha çok yabancı teknik direktör olması üzerine. Burada da A Millî Takım görevinden ayrılmış Vincenzo Montella; Conceição, Conte, Nagelsmann gibi isimler yabancı teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Burada da listenin ilk sırasında Montella yer alıyordu ama edindiğim bilgileri aktarayım: Montella'nın da sözleşme beklentisinin 3 sezondan fazla olduğu yönünde bilgi edindim. O yüzden bu konuda henüz bir gelişme yok." dedi.

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        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları!
        İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Haberi Görüntüle

        "AYKUT KOCAMAN OLAĞAN ADAYLARDAN BİRİ"

        Listedeki diğer isimler ile ilgili de bilgiler veren Köse, "Yerli teknik direktörlere baktığımızda ise tabii ki Aykut Kocaman ismi, Aziz Yıldırım'ın başkan olmasından dolayı olağan adaylardan birisi; ama onunla da şu aşamada herhangi bir temas yok. Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel gibi isimler de şu anda yerli teknik direktör adayları arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        "SEÇİMDEN DOLAYI KISA VADELİ BİR ÇÖZÜM ARANIYOR"

        Sezon sonunda sarı-lacivertlilerin yeniden seçime gideceğini hatırlatan Köse, "Fenerbahçe'de bu sezon sonunda yeniden bir seçim var. O yüzden kısa vadeli bir çözüm arayışında olunduğunu da söyleyelim. Bu noktada Abdullah Avcı ile kısa vadeli çözüm fikrine sıcak bakanlar var şu anda Fenerbahçe yönetimi içerisinde. Tecrübeli çalıştırıcının da bu teklifi geri çevirmeyeceği düşünülüyor. Eğer Fenerbahçe tarafından bir temas oluşursa Abdullah Avcı da edindiğimiz bilgiler çerçevesinde bu teklife olumsuz bakmayacaktır gibi duruyor." şeklinde konuştu.

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        #Vincenzo Montella
        #aykut kocaman
        #Volkan Demirel
        #fenerbahçe
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