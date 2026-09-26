İtalya: 0 - Belçika: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında İtalya sahasında Belçika'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:27 Güncelleme:
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Olimpik Stadyum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Belçika 2-0 kazandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts, 69. dakikada ise Dodi Lukebakio kaydetti.
Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bir sonraki grup maçında Belçika, Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise Türkiye'ye konuk olacak.
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