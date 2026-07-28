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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Jankat Yılmaz: Geliştirmem gereken yerler var

        Jankat Yılmaz: Geliştirmem gereken yerler var

        Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz, hazırlık maçında 3-0 yenildikleri Venezia maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kendi performansı hakkında konuşan Yılmaz, "Her maç benim için önemli. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geliştirilmesi gereken işler var. Özellikle oyun kurulumunda acele ettim, takım arkadaşlarımla anlaşamadım. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        "Geliştirmem gereken yerler var"

        Avusturya'daki hazırlık mücadelesinde İtalyan temsilcisi Venezia'ya 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın genç file bekçisi Jankat Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "GELİŞTİRMEM GEREKEN YERLER VAR"

        Karşılaşmayı değerlendiren genç file bekçisi, "Her maç benim için önemli. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geliştirilmesi gereken işler var. Özellikle oyun kurulumunda acele ettim, takım arkadaşlarımla anlaşamadım. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bugün kaybettik ama lige hazırlık için önümüzde süre var." ifadelerini kullandı.

        "HATALARIMDAN DERS ÇIKARIP DAHA İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

        Mental olarak her zaman hazır olması gerektiğini vurgulayan Jankat Yılmaz, "Mental olarak her zaman kendimi hazır tutmalıyım. Kendimi geliştirmem gereken yerler var. Şimdi maçı izleyeceğim. Hatalarımdan ders çıkarıp, çok daha iyisini yapmak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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