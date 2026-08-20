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        Haberler Spor Futbol Transfer İspanya Joao Cancelo resmen Barcelona'da!

        Joao Cancelo resmen Barcelona'da!

        İspanya La Liga temsilcisi Barcelona, Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Cancelo resmen Barcelona'da!

        İspanya ekibi Barcelona, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bonservisiyle renklerine bağladı.

        Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Cancelo'nun 30 Haziran 2029'a kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Münih ve Al Hilal formaları giyen 32 yaşındaki Cancelo, 2023-2024 sezonu ile geçen sezonun ikinci devresinde kiralık olarak Barcelona'da oynadı.

        Sağ ve sol bekte görev alan Cancelo, Barcelona kariyerinde 65 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

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        #Joao Cancelo
        #barcelona
        #transfer
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