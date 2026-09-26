Jules Kounde: Türkiye çok agresif bir takım

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Jules Kounde, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK AGRESİF BİR TAKIM"

Kolay olmadı. Türkiye çok agresif bir takım. Sadece 3 antrenman yapabildik ama yavaş yavaş oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Zidane çok sakindi. Bize denemeye ve oynamaya devam etmemizi söyledi. Üzerinde çalışmamız gereken bir maçtı. 2-3 kez iyi pres yapmayı başardık.

"İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR"

Bunlar farklı şeyler. Taktik olarak çalıştık, bazı şeyleri oturtmaya çalıştık, özellikle top kaybında pres yapmayı. Hep birlikte çalıştık. Otomatikleşmesi gereken hareketler var. İyileştirilmesi gereken noktalar var ama ilk maç için, savunma açısından tutarlı bir performans sergiledik. Takım iyi bir atmosferde. Şahsen, takımda herhangi bir gerginlik görmüyorum.

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