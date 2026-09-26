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        Haberler Spor Futbol Jules Kounde: Türkiye çok agresif bir takım

        Jules Kounde: Türkiye çok agresif bir takım

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa, Kocaeli'nde A Milli Futbol Takımımız'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Horozlar'da Jules Kounde, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        "Türkiye çok agresif bir takım!"

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Fransa'da Jules Kounde, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE ÇOK AGRESİF BİR TAKIM"

        Kolay olmadı. Türkiye çok agresif bir takım. Sadece 3 antrenman yapabildik ama yavaş yavaş oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Zidane çok sakindi. Bize denemeye ve oynamaya devam etmemizi söyledi. Üzerinde çalışmamız gereken bir maçtı. 2-3 kez iyi pres yapmayı başardık.

        "İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VAR"

        Bunlar farklı şeyler. Taktik olarak çalıştık, bazı şeyleri oturtmaya çalıştık, özellikle top kaybında pres yapmayı. Hep birlikte çalıştık. Otomatikleşmesi gereken hareketler var. İyileştirilmesi gereken noktalar var ama ilk maç için, savunma açısından tutarlı bir performans sergiledik. Takım iyi bir atmosferde. Şahsen, takımda herhangi bir gerginlik görmüyorum.

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