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        Haberler Spor Futbol İtalya Juventus: 2 - Napoli: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Juventus: 2 - Napoli: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, evinde Napoli'yi 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Kerim-Sam Alajbegovic ve Jeremie Boga'nın golleriyle galibiyete ulaşan Juventus, puanını 17'ye çıkardı. 75. dakikada Luca Marianucci'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Napoli ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 00:49 Güncelleme:
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        Juventus, Napoli'yi iki golle devirdi!

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Allianz'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Juventus oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 70'te Kerim-Sam Alajbegovic ile 88. dakikada Jeremie Boga attı.

        Napoli'de oynayan Luca Marianucci, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonucun ardından Juventus haftayı 17 puanla 7. sırada tamamladı. Napoli ise 14 puanda kaldı ve 7. sıradan 8. sıraya geriledi.

        Serie A'nın bir sonraki haftasında Siyah Beyazlılar, Fiorentina'ya konuk olacak. Napoli, Lazio'yu ağırlayacak.

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        #juventus
        #Napoli
        #İtalya Serie A
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