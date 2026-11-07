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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da Alfred Schreuder imzayı attı

        Kasımpaşa'da Alfred Schreuder imzayı attı

        Kasımpaşa, Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'da Schreuder imzayı attı

        Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Alfred Schreuder için imza töreni düzenlendi.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 54 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

        Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

        Son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen Alfred Schreuder, teknik direktörlük kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta görev yaptı.

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