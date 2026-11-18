Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın İsveçli kanatı Marcus Rafferty, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"EMRE BELÖZOĞLU'YLA HER ŞEY ÇOK İYİ GEÇTİ"

Emre Belözoğlu ile her şey çok iyi geçti. Saha içindeki istekleri konusunda oldukça sıkı biri. Alfred Schreuder ile de her şey çok iyi gidiyor. Onun antrenmanlarını oldukça keyifli buluyorum.

📺 Özel Röportaj



🎙️ Marcus Rafferty: Emre Belözoğlu ile her şey çok iyi geçti. Saha içindeki istekleri konusunda oldukça sıkı biri. Alfred Schreuder ile de her şey çok iyi gidiyor. Onun antrenmanlarını oldukça keyifli buluyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/un9JaylLlC — HT Spor (@HTSpor) November 18, 2026

"KASIMPAŞA'NIN TEKLİFİ ÇOK CİDDİYDİ"

Kasımpaşa'nın doğru adım olduğuna inandım. Çok ciddi bir teklifti, benim için kolay bir karardı.

📺 Özel röportaj



🎙️ Marcus Rafferty: Kasımpaşa'nın doğru adım olduğuna inandım. Çok ciddi bir teklifti, benim için kolay bir karardı.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/9K06dIm4To — HT Spor (@HTSpor) November 18, 2026

"MERKEZDE ROL ALMAYI SEVİYORUM"

Hücumun merkezinde rol almayı seviyorum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Marcus Rafferty: Hücumun merkezinde rol almayı seviyorum.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/RUmGM118Il — HT Spor (@HTSpor) November 18, 2026

"TARAFTARLAR HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"

Taraftarlarımız bize her zaman destek oluyor.

REKLAM