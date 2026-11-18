Marcus Rafferty: Kasımpaşa'nın teklifi çok ciddiydi
Yaz transfer sezonunda Kasımpaşa'ya imza atan Marcus Rafferty, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İsveçli kanat, lacivert-beyazlıların teklifinin çok ciddi olduğunu ve kararı çok kolay verdiğini dile getirdi.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 22:52 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın İsveçli kanatı Marcus Rafferty, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
"EMRE BELÖZOĞLU'YLA HER ŞEY ÇOK İYİ GEÇTİ"
Emre Belözoğlu ile her şey çok iyi geçti. Saha içindeki istekleri konusunda oldukça sıkı biri. Alfred Schreuder ile de her şey çok iyi gidiyor. Onun antrenmanlarını oldukça keyifli buluyorum.
"KASIMPAŞA'NIN TEKLİFİ ÇOK CİDDİYDİ"
Kasımpaşa'nın doğru adım olduğuna inandım. Çok ciddi bir teklifti, benim için kolay bir karardı.
"MERKEZDE ROL ALMAYI SEVİYORUM"
Hücumun merkezinde rol almayı seviyorum.
"TARAFTARLAR HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"
Taraftarlarımız bize her zaman destek oluyor.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ