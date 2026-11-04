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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder oldu

        Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder oldu

        Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğu için Hollandalı Alfred Schreuder ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Emre Belözoğlu yerine Alfred Schreuder!

        Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Lacivert-beyazlı kulüp, Emre Belözoğlu ile yolarını ayırmasının ardından 53 yaşındaki teknik adam Alfred Schreuder ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kariyerinde Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı teknik adam; yardımcı antrenörlük döneminde ise Ajax ile Hollanda Ligi ve Kupası, Barcelona ile de İspanya Kupası zaferleri elde etmişti.

        İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Alfred Schreuder’e Kasımpaşa’mızdaki görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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        53 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından Kasımpaşa'ya getirildi.

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        #fenerbahçe
        #kasımpaşa
        #emre belözoğlu
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