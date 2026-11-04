20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'... Daha Fazla Göster Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'ye yardım eden 2 kişinin ölüm korkusuyla olayı 20 yıl boyunca sır gibi sakladığı ortaya çıktı (İHA) Daha Az Göster