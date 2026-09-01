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        Haberler Spor Basketbol Dünya Basketbol Şampiyonası FIBA 2027 Dünya Kupası 4 salonda oynanacak

        FIBA 2027 Dünya Kupası 4 salonda oynanacak

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer alacağı FIBA 2027 Dünya Kupası'na ev sahipliğini Katar yapacak. İşte Katar'da düzenlenecek organizasyonda kullanılacak salonlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        FIBA 2027 Dünya Kupası 4 salonda oynanacak

        Katar'da düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'na başkent Doha ve çevresinde bulunan 4 farklı salon ev sahipliği yapacak.

        2022 FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Katar, bu kez de basketbolun en büyük organizasyonlarından biri olan FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

        Tarihte ilk kez bir Arap ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde oynanacak.

        Ev sahibi Katar dahil kendi kıtalarındaki elemeleri geçerek turnuvaya katılma hakkı kazanan toplam 32 milli takımın mücadele edeceği organizasyon, gelecek yıl 20. kez düzenlenecek.

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        Başkent Doha'da yer alan salonların basketbolun yanı sıra farklı spor dallarına da ev sahipliği yapabilen çok amaçlı tesisler olarak kullanılması, en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

        FIBA 2027 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak salonlar şunlar:

        LUSAIL ARENA

        Son teknolojiyle donatılmış çok amaçlı bir spor kompleksi olan Lusail Arena, 2015 yılında hizmete açıldı.

        Salon, Katar Erkek Milli Basketbol Takımı'nın birçok iç saha maçının yanı sıra 2023-2024 sezonunda FIBA Batı Asya Süper Ligi Final turnuvasına da ev sahipliği yaptı.

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        Lusail Arena, 15 bin 227 oturma kapasitesine sahip.

        FIBA 2027 Dünya Kupası'nda final etaplarının oynanacağı salon, 2015 Erkekler Hentbol Dünya Kupası finalinden sonra ikinci kez bir Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak.

        AL ATTIYAH ARENA

        Doha'da yer alan Al Attiyah Arena, basketbolun yanı sıra futbol, hentbol, badminton ve voleybol alanlarında da takımları olan Al Sadd Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteriyor.

        2015 Dünya Boks Şampiyonası ile 2023 Dünya Judo Şampiyonası'nın gerçekleştirildiği salon, Katar Erkek Milli Basketbol Takımı'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

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        2014'te kullanıma açılan Al Attiyah Arena, 8 bin 600 seyirci kapasitesine sahip.

        DUHAIL ARENA

        FIBA 2027 Dünya Kupası'nın en küçük salonu olan Duhail Arena, 2014 yılında Doha'da inşa edildi.

        Tribünlerin sahaya yakın konumuyla taraftarlara farklı bir deneyim sunması amaçlanan salon, ağırlıklı olarak hentbol müsabakalarında kullanılıyor.

        Abdullah Bin Khalifa Stadı'nın yanında ve Katar Üniversitesine yakın konumda bulunan Duhail Arena, 2015 Erkekler Hentbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

        FIBA 2027 Dünya Kupası grup aşaması maçlarının oynanacağı salon, 5 bin 500 oturma kapasitesine sahip.

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        AL JANOUB ARENA

        Doha'nın güneyinde yer alan Al Janoub Arena, 2019 yılında dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid tarafından hizmete sunuldu.

        Al Wakrah Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı Al Janoub Arena, 44 bin 325 seyirci kapasitesine sahip. Ancak FIBA 2027 Dünya Kupası için çatısı kapatılacak stadın kapasitesi 8 bin 200'e düşürülecek.

        Arapçada "güney" anlamına gelen Al Janoub, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 7 maça ev sahipliği yaptı.

        Al Janoub Arena, FIBA Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir basketbol karşılaşmasının oynanacağı futbol stadı olacak.

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        12 DEV ADAM ORGANİZASYONDA YER ALACAK

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 yenerek organizasyona elemelerden katılma hakkı kazanan ilk ekip oldu.

        İlk turu 6'da 6 ile lider tamamlayan ay-yıldızlılar, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda da başarılı performansını sürdürdü.

        İkinci turda ilk 2 müsabakayı kazanarak elemelerde 8'de 8 yapan ve liderliğini sürdüren milliler, Dünya Kupası biletini almayı başardı.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek.

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        #FIBA 2027 Dünya Kupası
        #12 Dev Adam
        #A Milli Erkek Basketbol Takımı
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