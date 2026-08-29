Kayserispor: 1 - Bursaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kayserispor, Bursaspor'u konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kelechi Iheanacho (p) ve 77. dakikada Alperen Babacan kaydederken Kayserispor'un tek golünü ise 31. dakikada Florent Hasani kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Bursaspor oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk 3 maçını kazanan Kayserispor, ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. 4 maçta 3. galibiyetini alan Bursaspor da 9 puana ulaştı.
Kayserispor maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken, aynı sayıda maç oynayan Bursaspor ise averaj farkıyla 2. sırada konumlandı.
Ligin 5. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bursaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.