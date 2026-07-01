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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor, Makana Baku'yu kadrosuna kattı

        Kocaelispor, Makana Baku'yu kadrosuna kattı

        Kocaelispor, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kocaelispor, Makana Baku'yu açıkladı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor.

        Körfez ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos'ta forma giyen kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Makana Baku. Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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