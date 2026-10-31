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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kojo Oppong: Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik

        Kojo Oppong: Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Kojo Oppong, Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından konuştu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Oppong, "Zor bir maçtı. Bizler tabii ki kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama maalesef istediğimiz neticeyi elde edemedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 22:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Kojo Oppong, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "MAALESEF İSTEDİĞİMİZ SONUCU ELDE EDEMEDİK"

        Zorlu bir mücadele oynadıklarını belirten genç futbolcu, "Zor bir maçtı. Bizler tabii ki kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama maalesef istediğimiz neticeyi elde edemedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisi olabilirdi." ifadelerini kullandı.

        İLK KEZ 11'DE GÖREV ALDI

        Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 22 yaşındaki stoper, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

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        Daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Oppong, Göztepe mücadelesinde ise 84. dakikada oyundan çıktı.

        DIRK KUYT'TAN OPPONG AÇIKLAMASI

        Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un değişiklik talebinde bulunduğunu belirtti.

        Hollandalı çalıştırıcı, "Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık." ifadelerini kullandı.

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