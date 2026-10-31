Kojo Oppong: Maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Kojo Oppong, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF İSTEDİĞİMİZ SONUCU ELDE EDEMEDİK"

Zorlu bir mücadele oynadıklarını belirten genç futbolcu, "Zor bir maçtı. Bizler tabii ki kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama maalesef istediğimiz neticeyi elde edemedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisi olabilirdi." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ 11'DE GÖREV ALDI

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan 22 yaşındaki stoper, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

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Daha önce 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Oppong, Göztepe mücadelesinde ise 84. dakikada oyundan çıktı.

DIRK KUYT'TAN OPPONG AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Oppong'un değişiklik talebinde bulunduğunu belirtti.

Hollandalı çalıştırıcı, "Oppong ağrı hissetti ve bize değişiklik işareti yaptığı için çıkardık." ifadelerini kullandı.