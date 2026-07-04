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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Kolombiya: 1 - Gana: 0 | MAÇ SONUCU

        Kolombiya: 1 - Gana: 0 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Kolombiya'ya turu getiren golü 14. dakikada John Arias attı. Gana ise organizasyona veda etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 09:29 Güncelleme:
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        Kolombiya tek golle son 16'da!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana kozlarını paylaştı. ABD'nin Kansas City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Kolombiya, son 16 biletini aldı.

        Kolombiya 14. dakikada Jhon Arias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da daha üstün olan Kolombiya, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek, son 16 turuna yükseldi.

        Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Gana'da da Başakşehirli Jerome Opoku 90 dakika sahada kaldı.

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