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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Kocaelispor Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'in 3. haftasonda Kocaelispor, Konyaspor'u deplasmanda 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        Kocaelispor'dan Konya'da geri dönüş!

        Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1 ile Kocaelispor oldu.

        Kocaelispor'un gollerini 72. dakikada Haidara ve 86. dakikada Metehan kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 39. dakikada Zoukrou (k.k) attı.

        Ayrıca Konyaspor'da Bardhi 48. dakikada kırmızı kart gördü.

        SON 6 MAÇI KAZANAMADI

        Konyaspor, Süper Lig tarihinde ikinci kez bir sezona üst üste 3 mağlubiyet ile başladı.

        Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 6 kez mağlubiyet aldı. (Geçen sezondan 3 maç)

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        Bu sonuçla Kocaelispor 6 puana yükseldi. Konyaspor ise henüz puanla tanışamadı.

        Kocaelispor gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

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        #süper lig
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