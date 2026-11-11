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        Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri belli oldu

        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:36 Güncelleme:
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        İşte Kupa Voley'de eşleşmeler!

        Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final etabı bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

        Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenen Halkbank, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart ile Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yenen Spor Toto takımları adlarını dörtlü finale yazdırdı.

        2027 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

        Ziraat Bankkart-Spor Toto

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        Galatasaray Madeş Mobilya-Halkbank

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