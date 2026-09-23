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        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe: Dünyadaki her kulüp Olise'yi ister

        Kylian Mbappe: Dünyadaki her kulüp Olise'yi ister

        Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda beraber oynadığı Michael Olise'nin Eflatun Beyazlılar'la anılmasını yorumladı. Dünyadaki her kulübün Olise'yi isteyebileceğini belirten Mbappe, "Spekülasyonları duydum. Bir futbolcuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmenin saygısızlık olacağını düşünüyorum. Bu, Bayern'e de haksızlık olur. Üstelik Bayern, Michael'ın çok şey başarabileceği büyük bir kulüp. Ama bir şey açık: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi ister." ded..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dünyadaki her kulüp Olise'yi ister"

        Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Michael Olise'yle ilgili yapılan transfer haberleri, takım arkadaşı Antonio Rudiger ve Cristiano Ronaldo'yla ilgili Alman gazetesi Bild'e konuştu.

        "OLISE'Yİ HER KULÜP İSTER"

        Geçtiğimiz yaz Michael Olise'nin Real Madrid'e transfer olabileceği yönündeki iddialara değinen Mbappé, Fransız futbolcuyu Bayern Münih'ten ayrılmaya ikna etmeye çalışmasının doğru olmayacağını söyledi:

        "Spekülasyonları duydum. Bu tür durumları çok iyi biliyorum; PSG'de oynarken hakkımda sayısız söylenti çıkıyordu. Bir futbolcuya kulüp değiştirmesini tavsiye etmenin saygısızlık olacağını düşünüyorum. Bu, Bayern'e de haksızlık olur. Üstelik Bayern, Michael'ın çok şey başarabileceği büyük bir kulüp. Ama bir şey açık: Dünyadaki her kulüp Michael Olise'yi ister. O sıra dışı bir oyuncu."

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        "RUDIGER ÇILGIN BİRİ"

        Mbappe'ye, Real Madrid'den takım arkadaşı Antonio Rüdiger'in sahadaki zaman zaman aşırı davranışları nedeniyle Almanya'da aldığı eleştiriler de soruldu. Fransız yıldız, Rüdiger'in saha içindeki görüntüsüyle kişiliğinin farklı olduğunu anlattı:

        "Sanırım birçok taraftar onun biraz çılgın olduğunu düşünüyor. Ama onun oyun tarzı bu. Antonio, insanları yalnızca sahadaki davranışlarına göre değerlendirmemek gerektiğinin en iyi örneği. Elbette sahada, müdahaleleri ve tavırlarıyla çılgın biri. Ama soyunma odasında bambaşka: Nazik ve düşünceli bir insan."

        "RONALDO GİBİ 41 YAŞIMA KADAR OYNAYABİLECEĞİMİ ZANNETMİYORUM"

        Çocukluk idolü Cristiano Ronaldo'nun 41 yaşında hala milli takımda oynaması hatırlatılan Mbappé'ye, kendisinin de kariyerini o yaşa kadar sürdürüp sürdürmeyeceği soruldu. Fransa kaptanı şu yanıtı verdi:

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        "Dürüst olalım, oynadığım ülkeyi düşününce Fransa 41 yaşıma kadar oynamama asla izin vermez (gülüyor). Ama Cristiano şunu gösteriyor: Fiziksel ve zihinsel olarak formdaysanız, bu inanılmaz yüksek seviyede uzun süre oynayabilirsiniz. Yine de benim için böyle olacağını sanmıyorum."

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        #Kylian Mbappe
        #Michael Olise
        #fransa milli takımı
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