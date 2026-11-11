Lamine Yamal'dan yolda durdurduğu iki kişiye beklenmedik hediye!
Barcelona'nın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İspanya sokaklarında karşılaştığı iki gençten restoran tavsiyesi istedi. Aldığı öneri karşılığında gençlere kulaklık hediye eden Yamal'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez İspanya sokaklarında yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi.
Aracıyla trafikte ilerlediği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden 19 yaşındaki futbolcu, aracını yavaşlatarak camını indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten Yamal, gençlerden şehirdeki restoranlar hakkında tavsiye istedi.
KULAKLIK HEDİYE ETTİ
Karşılarında Barcelona'nın yıldızını gören iki genç kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Yamal'a sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı tavsiyeden memnun kalan İspanyol futbolcu, gençlere teşekkür etmekle yetinmedi.
Aracından çıkardığı kulaklıkları iki gence hediye eden Yamal, ardından yoluna devam etti.
Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.