Lamine Yamal'dan yolda durdurduğu iki kişiye beklenmedik hediye!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez İspanya sokaklarında yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi.

Aracıyla trafikte ilerlediği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden 19 yaşındaki futbolcu, aracını yavaşlatarak camını indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten Yamal, gençlerden şehirdeki restoranlar hakkında tavsiye istedi.

🎁 Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sokakta karşılaştığı iki kişiden akşam yemeği için restoran önerisi istedi.



🎧 Genç futbolcu, sohbetin ardından iki kişiye kulaklık hediye etti. pic.twitter.com/jmRT422T1O — AA SPOR (@aa_spor) November 10, 2026

KULAKLIK HEDİYE ETTİ

Karşılarında Barcelona'nın yıldızını gören iki genç kısa süreli şaşkınlık yaşarken, Yamal'a sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı tavsiyeden memnun kalan İspanyol futbolcu, gençlere teşekkür etmekle yetinmedi.

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Aracından çıkardığı kulaklıkları iki gence hediye eden Yamal, ardından yoluna devam etti.

Yaşanan anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.