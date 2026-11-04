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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Legia Varşova: 79 - Galatasaray MCT Technic: 72 | MAÇ SONUCU

        Legia Varşova: 79 - Galatasaray MCT Technic: 72 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Polonya'nın Legia Varşova ekibine deplasmanda 79-72 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        G.Saray, Legia Varşova'ya kaybetti!

        Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya 79-72 yenildi.

        Başkent Varşova'daki Torwar Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-kırmızılılar, 21-14 üstün kapattı.

        İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi takım, soyunma odasına 34-32 önde girdi.

        İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğünü eline alan Galatasaray, final periyoduna 58-53 üstün gitti.

        Son çeyrekte ilk 5 dakikada 4 sayı bulan sarı-kırmızılı ekip karşısında son bölüme önde giren Legia Varşova, karşılaşmadan 79-72 galip ayrıldı.

        Polonya takımında Zach Freemantle, galibiyete 23 sayı katkı verdi. Sarı-kırmızılılarda Chimezie Metu'nun 24 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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        Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ikinci yenilgisini yaşadı. Legia Varşova ise ikinci galibiyetini aldı.

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