Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Almanya Leipzig Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı

        Leipzig Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattı

        Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Milan'dan Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 22:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Leipzig Nkunku'yu kadrosuna kattı

        Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, İtalya Serie A takımı Milan'dan Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

        Kariyerinde Paris Saint-Germain, Chelsea ve Milan formalarını giyen Nkunku, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

        Fransız santrfor, 2019-2023 yıllarında Leipzig forması giymiş, takımıyla iki Almanya Kupası sevinci yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Christopher Nkunku
        #milan
        #Leipzig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Üsküdar’da başkan vekilliği kararına durdurma
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Beşiktaş Miretti ile anlaşmaya vardı!
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettiler
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı iddia! Aile avukatı: "Rojin’in solunumu felç edilerek katledildi"
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Ernest Poku Beşiktaş'ta!
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Süreç için 4 alt komisyon kuruluyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Marmara'nın derinliklerinde sürpriz karşılaşma
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Hafta sonu için sağanak yağmur uyarısı
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Kıskançlık vahşetinde acı haber geldi! Eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        Fişleme birimi kurup falaka cezası vermişler
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"