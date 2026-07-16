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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lesley Ugochukwu, Galatasaray'ın 11. Fransız futbolcusu oldu

        Lesley Ugochukwu, Galatasaray'ın 11. Fransız futbolcusu oldu

        Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılıların tarihindeki 11. Fransız futbolcusu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Lesley, G.Saray'ın 11. Fransız oyuncusu oldu!

        Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Aslan, Ugochukwu için Burnley ile şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya vardı ve geçici transfer bedeli olarak da 3 milyon Sterlin verecek. 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinin 217. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

        Lesley Ugochukwu ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek 11. Fransız futbolcusu olacak. Galatasaray'da daha önce Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois ve Tanguy Ndombele forma giydi.

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