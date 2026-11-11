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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Lewis Hamilton'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

        Lewis Hamilton'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

        Formula 1 ekibi Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:07 Güncelleme:
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        Hamilton'dan Gazze'ye yardım çağrısı

        Formula 1 ekibi Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretine dair fotoğraf ve görüşlerine yer verdi.

        İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılmasını büyük bir adaletsizlik olarak niteleyen Hamilton, "İsrail'in Gazze'de son üç yıldır sürdürdüğü soykırım dehşet verici. Hiçbir insan, hayatı daha değersizmiş gibi muamele görmemelidir. İnsanları içeride tutmak için inşa edilmiş kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran bu yerin dışında dururken aklımdaki tek düşünce içeri girip yardım etmekti. Refah Sınır Kapısı'nda giriş yapmayı bekleyen gıda yüklü kamyonlar gördüm ancak bu araçların içeri girmesine çoğu zaman izin verilmiyor ya da ciddi gecikmeler yaşatılıyor. Konuştuğum, sıradaki ilk şoför, 12 saatten uzun süredir bekliyordu." ifadelerini kullandı.

        Lojistik merkezinde Mısır Kızılayı'nın yoğun çabalarına tanık olduğunu aktaran Hamilton, "Akılalmaz gerekçelerle geri çevrilen malzemeleri de gördüm. Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları... İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım kamyonlarının girişine izin vermelidir. Bunun hiçbir bahanesi olamaz. Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini, sadece izlemekle kalmayıp bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu biliyorum. Yaşanan acılara alışmamızı istemiyorum. Başka yöne bakmamızı, görmezden gelmemizi istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        #gazze
        #lewis hamilton
        #formula 1
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