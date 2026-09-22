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        Süper Lig'in lideri Amed Sportif Faaliyetler, iç sahada 4'te 4 yaptı

        Trendyol Süper Lig'de milli araya zirvede giren Amed Sportif Faaliyetler evindeki 4 maçını da kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        Amed SK, iç sahada doludizgin!

        Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'de milli araya lider olarak girmesiyle beraber evinde çıktığı 4 maçın 4'ünde de galip gelmeyi başardı.

        Diyarbakır ekibi, ilk sezonunu geçirdiği Süper Lig'de sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkardı.

        Amed Sportif Faaliyetler, evinde oynadığı maçlarda Erzurumspor FK'yi 3-0, Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 5-0 ve Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

        Deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenilen ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, ligde rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

        Amed Sportif Faaliyetler ligde topladığı 13 puanla, milli maçlar nedeniyle verilen araya, aynı puana sahip Galatasaray'ın önünde averajla lider girdi.

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        GOL BULAMADIĞI TEK KARŞILAŞMAYI KAYBETTİ

        Ligde sadece Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşamayan yeşil-kırmızılılar, o maçı da kaybetti.

        Diyarbakır ekibi, diğer maçlarında ise Erzurumspor FK'ye 3, Trabzonspor'a 2, Kasımpaşa'ya 2, İstanbul Başakşehir'e 5, Beşiktaş'a 3 gol attı.

        Kalesinde 7 gol gören Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

        ORBAN, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

        Amed Sportif Faaliyetler'in sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor Gift Orban, 6 maçta 7 gol kaydetti.

        Ligin ilk 2 haftasında gol sevinci yaşayamayan Orban, son 4 karşılaşmayı boş geçmedi.

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        İlk golünü Trabzonspor maçında uzatma dakikalarında atan başarılı oyuncu, Kasımpaşa deplasmanında da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

        İstanbul Başakşehir maçında 3 golle "hat-trick" yapan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş maçında da ağları bir kez havalandırarak gol sayısını 7'ye çıkardı.

        Gift Orban, gol krallığı yarışında zirveyi Trabzonsporlu Muhammed Salah ile paylaşıyor

        Yeşil-kırmızılı ekipte Dia Saba 3, Gökhan Gül, Yira Sor, Diagne ve Furkan Soyalp da birer attı.

        Başakşehir maçında Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı gol de Amed Sportif Faaliyetler'in hanesine yazıldı.

        DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK

        Amed Sportif Faaliyetler, milli aranın ardından 7. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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        Kocaelispor deplasmanından mağlubiyet, Kasımpaşa deplasmanından beraberlikle dönen Diyarbakır temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında dış sahadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

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        #Amed Sportif Faaliyetler
        #süper lig
        #İç saha başarısı
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