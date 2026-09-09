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        Haberler Spor Futbol Lionel Messi, İspanya'da ikinci futbol takımını satın alıyor!

        Lionel Messi, İspanya'da ikinci futbol takımını satın alıyor!

        Lionel Messi, İspanya 2. Lig ekibi CD Eldense'nin hisselerinin tamamını satın almak için prensip anlaşmasına vardı. Satışın gerçekleşmesi durumunda Messi'nin İspanya'da iki kulübün birden sahibi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Messi, ikinci futbol takımını satın alıyor!

        Profesyonel kariyerine Inter Miami'de devam eden ve geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan Lionel Messi, ikinci kez takım satın almaya hazırlanıyor.

        Arjantinli yıldız, İspanya 2. Lig ekibi CD Eldense’nin hisselerinin tamamını satın almak için prensip anlaşmasına vardı.

        İlerleyen günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için İspanya Ulusal Spor Konseyi'nin onayının da gerektiği ifade edildi.

        Satın alımın mali detayları açıklanmazken, Alicante bölgesindeki Elda kentinde bulunan Eldense, geride kalan 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 takımlı ligde şu anda 20. sırada yer alıyor.

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        Daha önce Arjantinli süper star, beşinci ligde mücadele eden Katalan kulübü UE Cornella'nın resmi olarak yeni sahibi olmuştu.

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        #messi
        #İspanya
        #Takım
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