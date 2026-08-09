Lucas Digne, yeniden PSG'ye transfer oldu
İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan sol bek oyuncusu Lucas Digne, 2013-2016 yılları arasında formasını giydiği PSG'ye transfer oldu.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 22:02 Güncelleme:
Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i transfer etti.
PSG Kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransız basınında transferin 7 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
TEKRAR PSG'NİN YOLUNU TUTTU
PSG'de 2013-2016 yıllarında da görev yapan Digne, Aston Villa'nın yanı sıra Lille, Roma, Barcelona ve Everton'da forma giydi.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Aston Villa'da 182 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol kaydetti.
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