Lucas Torreira: Düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Sporting CP'ye 3-1 yenilen Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, düzeltmeleri gereken yerlere odaklanacaklarını söyledi.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN YERLERE ODAKLANACAĞIZ"

Torreira, hakem kararlarına odaklanmak yerine kendi hatalarını düzeltmeleri gerektiğini belirterek, "Hakem kararlarını düşünmememiz gerekir. Kendi kontrolümüzde olan ilk yarı yaşadık. İkinci yarıdaki hatalarımızla elimiz boş döndük. Maç elimizdeydi, kontrolümüzdeydi. Hakem hatalarına değil, düzeltmemiz gerekenlere odaklanacağız." ifadelerini kullandı.