Lucas Torreira: Kaybedince yüzleşmek gerekir

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, mağlubiyeti değerlendirdi.

"KAYBEDİNCE YÜZLEŞMEK GEREKİR"

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Dört senedir şampiyonuz ama futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımız biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir. Takım olarak sorumluluk alıyoruz. Milli araya gidiyoruz. Hatalarımızı düşüneceğiz. Acı bir kayıp olsa da ilerideki maçlarda daha iyi döneceğiz." dedi.

URUGUAY MİLLİ TAKIMI SÖZLERİ

Uzun bir aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na dönen Torreira, bu konuyla ilgili, "Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım." diye konuştu.

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"GALATASARAY İÇİN TEKRAR AYAĞA KALKMA ZAMANI"

Torreira, "Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.