Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Amed SK'ya 5-0 yenilen Başakşehir'in teknik sorumlusu Luke Benstead, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KESİNLİKLE HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURAN BİR PERFORMANS"

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans sergilediklerini söyledi. Skorun maçın hikayesini anlattığını belirten Benstead, "Ceza sahasında savunma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. Bugün en iyi seviyemizde değildik. Kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar. Tekrardan yükselişe geçeceğimizden şüphem yok. Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.