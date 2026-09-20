Manchester City: 5 - Sunderland: 3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında lider Manchester City sahasında Sunderland'i ağırladı. 8 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-3 kazandı.
Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:58 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Sunderland kozlarını paylaştı. Gol düellosunu Manchester temsilcisi 5-3 kazandı.
Man. City'e galibiyeti getiren golleri Enzo Fernandez, Rayan Cherki, Antoine Semenyo (2) ve Erling Haaland kaydetti. Konuk takımın golleri ise Brian Brobbey'den (3) geldi.
Bu sonucun ardından M. City 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Sunderland ise 4 puanda kaldı.
Ligin 6. haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Sunderland ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
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