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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City: 5 - Sunderland: 3 | MAÇ SONUCU

        Manchester City: 5 - Sunderland: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında lider Manchester City sahasında Sunderland'i ağırladı. 8 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-3 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 17:58 Güncelleme:
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        8 gollü maçta kazanan Man. City!

        İngiltere Premier Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Sunderland kozlarını paylaştı. Gol düellosunu Manchester temsilcisi 5-3 kazandı.

        Man. City'e galibiyeti getiren golleri Enzo Fernandez, Rayan Cherki, Antoine Semenyo (2) ve Erling Haaland kaydetti. Konuk takımın golleri ise Brian Brobbey'den (3) geldi.

        Bu sonucun ardından M. City 5'te 5 yaptı ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Sunderland ise 4 puanda kaldı.

        Ligin 6. haftasında Manchester City deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Sunderland ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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        #manchester city
        #sunderland
        #premier lig
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